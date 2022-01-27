Базель не цікавиться нападниками Динамо та Шахтаря, – ЗМІ
Джерело:4-4-2.com
У шорт-лист Базеля начебто включили нападників українських грандів. Швейцарське ЗМІ спростувало інформацію про інтерес.
Українців у Базелі не буде
Вперше інформація про інтерес з'явилась 26 січня зі слів журналіста Ігоря Бурбаса. Начебто футболки Базеля можуть одягнуть Владислав Супряга з Динамо та Данило Сікан, який виступає за Шахтар.
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Однак усе це лише чутки. Швейцарський клуб не цікавиться молодими українськими форвардами.
"Базельці" розглядають зовсім інших кандидатів. У розширений список увійшли – Еван Гессан (Ніцци) та Жан-Філіп Матета з Крістал Пелас.
Базель розпочав пошуки нападника через трансфер Артура Кабрала в італійську Фіорентину.
Швейцарський клуб після 18-ти турів посідає друге місце у чемпіонаті, поступаючись лише Цюриху 7 очками.
Статистика Супряги та Сікана
- Супряга у сезоні-2021/2022 втратив довіру Мірчі Луческу, тому відіграв лише 6 матчів. За зіграний час не запам'ятався результативними діями.
- Що не скажеш про Сікана. Данило зіграв за першу частину сезону у футболці Шахтаря 14 поєдинків. За цей час нападник забив 2 голи та зробив один асист.
- Обидва гравці мають чинні угоди з клубами. Супряга пов'язаний з Динамо контрактом до кінця грудня 2026-го року, а Сікан має угоду з "гірниками" до 30 червня 2023-го.