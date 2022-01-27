Базель не цікавиться нападниками Динамо та Шахтаря, – ЗМІ

У шорт-лист Базеля начебто включили нападників українських грандів. Швейцарське ЗМІ спростувало інформацію про інтерес.

Українців у Базелі не буде

Вперше інформація про інтерес з'явилась 26 січня зі слів журналіста Ігоря Бурбаса. Начебто футболки Базеля можуть одягнуть Владислав Супряга з Динамо та Данило Сікан, який виступає за Шахтар.

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Однак усе це лише чутки. Швейцарський клуб не цікавиться молодими українськими форвардами.

"Базельці" розглядають зовсім інших кандидатів. У розширений список увійшли – Еван Гессан (Ніцци) та Жан-Філіп Матета з Крістал Пелас.

Базель розпочав пошуки нападника через трансфер Артура Кабрала в італійську Фіорентину.

Швейцарський клуб після 18-ти турів посідає друге місце у чемпіонаті, поступаючись лише Цюриху 7 очками.

Статистика Супряги та Сікана