Виправились за фінал ЛЄ: Баєр виграв Кубок Німеччини та подарував єврокубки новачку Бундесліги
Команда Хабі Алонсо на класі переграла Кайзерслаутерн та здобула вже другий трофей за сезон. Крім того, успіху Баєра неабияк зрадів скромний Гайденгайм.
Кайзерслаутерн – Баєр 0:1
Гол: Джака, 16.
В Німеччині завершився фінал місцевого Кубка сезону 2023-2024. У вирішальному матчі за трофей новий чемпіон Бундесліги Баєр зустрічався із представником другого дивізіону Кайзерслаутерном, пише 24 Канал.
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Перемога в меншості
Команда Хабі Алонсо йшла без поразок цього сезону. У чемпіонаті Баєр жодного разу не програв, а в Лізі Європи був непереможним до фіналу. Там леверкузенці все ж не змогли здобути трофей, поступившись Аталанті (0:3).
Це перервало 51-матчеву безпрограшну серію "фармацевтів". Втім команда збиралась на мажорній ноті завершити сезон та оформити внутрішній дубль. Тим паче, Кайзерслаутерн був явним аутсайдером, адже у Другій Бундеслізі посів лише 13-те місце.
Підопічні Алонсо очікувано домінували, проте і андердоги давали відсіч чемпіону. Багато в чому Баєру допоміг ранній гол Джаки. Ексгравець Арсеналу вразив ворота Кайзерслаутерна красивим дальнім пострілом з-за меж майданчика.
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Другий Кубок для Леверкузена
У другому таймі гра вирівнялась, проте не завдяки успіхам "червоних". Перед перервою Коссуну підвів Баєр, заробивши другу жовту картку та залишивши команду у меншості. Втім леверкузенці без проблем заспокоїли гру та довели її до мінімальної перемоги.
Відео голу Джаки:
Для Баєра це лише другий тріумф у Кубку Німеччини. Вперше леверкузенці підняли цей трофей над головою у 1993-му, після чого програли три фінали за 30 років (2002, 2009, 2020).
Крім того, успіх підопічних Алонсо подарував путівку в Лігу конференцій для Гайденгайма. Минулого літа команда вперше в історії вийшла в елітний дивізіон Німеччини і одразу ж посіла восьму сходинку. Як виявилось, вона подарувала перепустку в єврокубки.