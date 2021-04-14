Баварія несподівано змінить тренера після вильоту з Ліги чемпіонів

Мюнхенська Баварія після сезону-2020/2021 змінить головного тренера. Наставник мюнхенців Хансі Флік, ймовірно, прийме пропозицію очолити збірну Німеччини.
Флік покине Баварію
Про це заявив колишній гравець Баварії Лотар Маттеус. Легендарний у минулому футболіст сказав, що матч проти ПСЖ став останнім для Фліка у Лізі чемпіонів на чолі Баварії.
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Це була остання гра Ліги чемпіонів для Хансі Фліка як тренера Баварії. Він пріоритетний кандидат для Німецького футбольного союзу на заміну Йоахіму Льову. Флік прийме пропозицію влітку,
– сказав Маттеус в ефірі Sky Germany.
Хансі Флік очолив Баварію посеред сезону-2019/2020. Він змінив на тренерському містку мюнхенців Ніко Ковача, який провалював сезон.У першому ж сезоні на чолі Баварії Флік виграв усі можливі трофеї: Лігу чемпіонів, Бундеслігу, Кубок Німеччини, Суперкубок Німеччини, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу.
- Після того, як Йоахім Льов оголосив, що покине збірну Німеччину влітку, саме Фліка називають претендентом на тренерське крісло Маншафт.
- Хоча у тренера чинний контракт з Баварією до 2023 року, причиною зміни роботи можуть бути конфлікти з керівництвом.
- Зокрема, Флік публічно негативно висловлювався про комплектацію Баварії на сезон-2020/2021. Також у Фліка складні відносини зі спортивним директором мюнхенців Хасаном Саліхаміджичем.
- За інформацією ЗМІ, найближчим часом Флік повинен зустрітися з майбутнім главою правління мюнхенців Олівером Каном. Сторони мають обговорити майбутню співпрацю.
Хто замінить Фліка
В ефірі Sky Germany все той же Маттеус сказав, що матч Бундесліги проти Аугсбурга, який відбудеться 22 травня, буде останнім для Фліка у Баварії.
За словами Маттеуса, Фліка у Баварії може змінити наставник Лейпцига Юліан Нагельсманн.
У Фліка є пропозиція стати тренером збірної Німеччини. Матч Бундесліги з Аугсбургом стане його останнім на посту тренера клубу. Баварія вже думає про Нагельсманна як про наступника Фліка,
– заявив Маттеус.
Водночас Нагельсманн запевнив, що ніяких переговорів з Баварією не вів. Про це інформує FCBInside.de.
"Переговорів з Баварією не було і не буде. Я поняття не маю, звідки Маттеус взяв цю інформацію. Звичайно, це стосується і моїх агентів, у них теж не було переговорів.
Я не розмовляв з клубом, тому що обговорювати нема чого. У мене контракт з Лейпцигом до 2023 року", – сказав тренер "биків".