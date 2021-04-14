Баварія несподівано змінить тренера після вильоту з Ліги чемпіонів

Мюнхенська Баварія після сезону-2020/2021 змінить головного тренера. Наставник мюнхенців Хансі Флік, ймовірно, прийме пропозицію очолити збірну Німеччини.

Флік покине Баварію

Про це заявив колишній гравець Баварії Лотар Маттеус. Легендарний у минулому футболіст сказав, що матч проти ПСЖ став останнім для Фліка у Лізі чемпіонів на чолі Баварії.

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Це була остання гра Ліги чемпіонів для Хансі Фліка як тренера Баварії. Він пріоритетний кандидат для Німецького футбольного союзу на заміну Йоахіму Льову. Флік прийме пропозицію влітку,

– сказав Маттеус в ефірі Sky Germany.

Хансі Флік очолив Баварію посеред сезону-2019/2020. Він змінив на тренерському містку мюнхенців Ніко Ковача, який провалював сезон.

Після того, як Йоахім Льов оголосив, що покине збірну Німеччину влітку, саме Фліка називають претендентом на тренерське крісло Маншафт.

Хоча у тренера чинний контракт з Баварією до 2023 року, причиною зміни роботи можуть бути конфлікти з керівництвом.

Зокрема, Флік публічно негативно висловлювався про комплектацію Баварії на сезон-2020/2021. Також у Фліка складні відносини зі спортивним директором мюнхенців Хасаном Саліхаміджичем.

За інформацією ЗМІ, найближчим часом Флік повинен зустрітися з майбутнім главою правління мюнхенців Олівером Каном. Сторони мають обговорити майбутню співпрацю.

Хто замінить Фліка

У першому ж сезоні на чолі Баварії Флік виграв усі можливі трофеї: Лігу чемпіонів, Бундеслігу, Кубок Німеччини, Суперкубок Німеччини, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу.

В ефірі Sky Germany все той же Маттеус сказав, що матч Бундесліги проти Аугсбурга, який відбудеться 22 травня, буде останнім для Фліка у Баварії.

За словами Маттеуса, Фліка у Баварії може змінити наставник Лейпцига Юліан Нагельсманн.

У Фліка є пропозиція стати тренером збірної Німеччини. Матч Бундесліги з Аугсбургом стане його останнім на посту тренера клубу. Баварія вже думає про Нагельсманна як про наступника Фліка,

– заявив Маттеус.

Водночас Нагельсманн запевнив, що ніяких переговорів з Баварією не вів. Про це інформує FCBInside.de.

"Переговорів з Баварією не було і не буде. Я поняття не маю, звідки Маттеус взяв цю інформацію. Звичайно, це стосується і моїх агентів, у них теж не було переговорів.

Я не розмовляв з клубом, тому що обговорювати нема чого. У мене контракт з Лейпцигом до 2023 року", – сказав тренер "биків".