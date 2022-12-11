Баварія знайшла заміну Ноєру: мюнхенці зацікавились героєм ЧC-2022

Німецький гранд надовго втратив свого голкіпера Мануеля Ноєра. Замінити чемпіона світу-2014 на посту номер один мюнхенців може воротар збірної Хорватії Домінік Лівакович.

Голкіпер збірної Німеччини та мюнхенської Баварії вирішив відійти від провалу на ЧС-2022 катанням на лижах. Але одного з найкращих голкіперів світу і тут спіткала невдача – під час катання він зламав гомілку.

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Як результат – Ноєр вибув до кінця сезону, а Баварія втратила основного голкіпера. Чемпіони Німеччини вже розпочали пошуки заміни досвідченому воротарю.

Ліваковіч зацікавив Баварію

За повідомленням відомого інсайдера Ніколи Скіри, Баварія розглядає варіант із запрошенням одного з героїв чемпіонату світу в Катарі голкіпера збірної Хорватії Домініка Ліваковіча.

Воротар загребського Динамо став одним із відкриттів Мундіалю-2022, вигравши дві серії пенальті: у 1/8 фіналу з Японією та у чвертьфіналі з Бразилією.

Трансферна вартість футболіста на даний момент складає 8,5 мільйонів євро. Однак очевидно, що після закінчення ЧС-2022 його вартість значно зросте. Тож босам мюнхенців потрібно поспішати, адже на трансфер 27-річного голкіпера з'явиться велика кількість бажаючих.

що свій наступний поєдинок збірна Хорватії проведе 13 грудня. У півфінальному матчі "картаті" зіграють проти Аргентини.