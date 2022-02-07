Баварія втратила Ноєра на тривалий час: йому зробили операцію

Мюнхенська Баварія на тривалий час втратила свого капітана Мануеля Ноєра. Голкіпер переніс операцію після матчу Бундесліги проти Лейпцига.

Ноєру зробили операцію на коліні

Страж воріт Баварії провів весь матч проти Лейпцига і зробив 5 порятунків воріт. Це допомогло мюнхенцям здобути перемогу та знову відірватися від Боруссії Дортмунд на 9 очок. Баварія лідирує у Бундеслізі.

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У неділю, 6-го лютого, у Баварії повідомили, що 35-річний Ноєр успішно переніс операцію на правому колінному суглобі.

Повідомляється, що найближчими тижнями Баварії доведеться обійтися без свого капітана.

Всі ми в клубі і в команді бажаємо Мануелю якнайшвидшого одужання, і ми впевнені, що він скоро повернеться до нас на повну форму,

– сказав член правління зі спорту Хасан Саліхаміджіч.

До вболівальників звернувся і сам Ноєр. Він заявив, що скоро розпочне реабілітацію.

"Привіт, друзі, сьогодні мені вдень зробили невелику операцію на коліні. Все пройшло добре, скоро я зможу приступити до реабілітаційних тренувань. Тримайте пальці схрещеними, щоб я повернуся на поле через пару тижнів", – написав Ноєр у фейсбуці.



Мануель Ноєр / Фото з фейсбуку воротаря

У сезоні-2021/2022 Ноєр провів 28 матчів за Баварію і пропустив 28 голів. В 11 поєдинках голкіпер відстояв "на нуль".

У грі проти Лейпцига Ноєр повторив рекорд Олівера Кана, здобувши 310 перемогу в Бундеслізі.

Мануель Ноєр не вперше травмує коліно. У квітні 2017 року воротар зазнав важкого ушкодження у матчі проти Реала в Лізі чемпіонів. Голкіпер форсував повернення і через травму майже повністю пропустив сезон-2017/2018.