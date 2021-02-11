Баварія стала переможцем клубного чемпіонату світу з футболу

У четвер, 11 лютого, відбувся фінал Клубного чемпіонату світу з футболу між Баварією та Тігресом. Переможцем турніру стала Баварія.

Баварія – Тігрес 1:0

Гол: Павар, 59

Тігрес розпочав виступ на турнірі з чвертьфіналу, де обіграв Ульсан Хюндай. А згодом у півфіналі – Палмейрас. В обох матчах за мексиканську команду забивав лише Андре-П'єр Жиньяк (три голи). Натомість Баварія розпочала одразу з півфіналу, в якому обіграла Аль-Ахлі. Дублем відзначився Роберт Левандовські. Тож очікувалося, що фінал стане протистоянням двох великих нападників. Але жоден з них так і не забив.

Оце так Ніч в аеропорту та скасований рейс: як Баварія добиралася на чемпіонат світу

Баварія в цьому матчі не змогла розраховувати одразу на двох ключових гравців. Перший – центральний захисник Жером Боатенг. Він терміново вилетів до Німеччини через смерть його колишньої дівчини через тиждень після розставання. Друга втрата – Томас Мюллер, в якого виявили коронавірус.

Розпочали матч обидві команди доволі спокійно, без особливих загострень. Футболісти намагалися розіграти м'яч "до вірного". Значно краще це вдавалося Баварії. І команда навіть забила. Неймовірної краси удар завдав Йозуа Кімміх. ніхто не зачепив м'яч, який залетів у кут воріт. І арбітр спочатку зарахував гол. Але згодом після перегляду відеоповтору скасував своє рішення. Суддя вирішив, що Левандовський в цьому моменті перебував в офсайді.

Згодом забивати гол міг Лерой Сане. Але м'яч після його удару влучив у перекладину воріт. Тож на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

А в другому таймі на полі була лише одна команда – Баварія. Тігрес за 45 хвилин не завдав жодного удару по воротах суперника. І не подав жодного кутового.

Натомість Баварія таки досягла свого. Після подачі у штрафний воротар зумів на мить випередити Левандовского, вибивши м'яч. Але якраз туди, куди набігав Павар. І захисник в дотик переправив м'яч у ворота. Арбітр знову був змушений переглянути епізод у відеоповторі, але цього разу гол таки зарахував.

Згодом Баварія мала ще декілька шансів. В одній з атак знову каркас воріт прийшов на порятунок голкіперу Тігреса.

Єдиного голу вистарчило Баварії, щоб здобути перемогу. Та виграти клубний чемпіонат світу. Цей трофей став шостим для Баварії. Команда виграла усі можливі турніри.