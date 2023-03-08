Баварія – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Баварія та ПСЖ у середу, 8 березня, визначать, хто з них вийде у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в Мюнхені. Онлайн-трансляція матчу Баварія – ПСЖ відбудеться на сайті 24 каналу.

Баварія та ПСЖ за підбором гравців цілком могли б претендувати на участь у фіналі Ліги чемпіонів в цьому сезоні. Але жереб звів їх вже в 1/8 фіналу. Тож далі боротьбу за трофей поведе лише одна команда.

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Перший матч між цими командами відбувся 14 лютого в Парижі. І там мінімальну перемогу здобули гості. При цьому єдиний гол в матчі забив вихованець парижан Коман.

Тепер 8 березня Баварія та ПСЖ зіграють в Мюнхені на "Альянс арені". У 2021 році парижани вже тут перемагали у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з рахунком 2:3 (після цього програли вдома 0:1, але пройшли далі).

Матч Баварія – ПСЖ розпочнеться о 22:00. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Баварія – ПСЖ. Вона буде доступна в цій новині.