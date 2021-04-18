Баварія офіційно прокоментувала заяву Хансі Фліка про відставку

Мюнхенська Баварія вперше прокоментувала заяву головного тренера команди Хансі Фліка. Наставник мюнхенців у ЗМІ заявив, що хоче після сезону розірвати контракт з Баварією.

Баварія продовжить переговори після матчу з Майнцом

Баварія інформує, що Флік повідомив правління клубу про рішення розірвати контракт протягом тижня. Угода Фліка з Баварією чинна до 2023 року.

Дізнайтесь більше Флік заявив, що покине Баварію у кінці сезону

Повідомляється, що Баварія домовилася з Фліком зосередитися на матчах Бундесліги проти Вольфсбурга, Баєра та Майнца. Мюнхенці – лідери чемпіонату.

Керівництво Баварії заявило, що "не схвалює односторонні повідомлення Хансі Фліка". Також клуб повідомив, що продовжить переговори з тренером після матчу з Майнцом, який відбудеться 24 квітня.

Баварія спробує втримати Фліка?

Флік прийняв Баварію посеред сезону-2019/2020 та виграв усі можливі трофеї у перший же рік у клубі.

Однак у пресі дедалі частіше почали писати, що у Фліка конфлікт зі спортивним директором Баварії Хасаном Саліхаміджичем. Останній начебто відмовився підсилити склад команди як того бажав Флік.

До слова Баварії доведеться заплатити 20 мільйонів євро за нового тренера

На фоні цієї інформації з'явилися чутки, що Флік може очолити збірну Німеччини. Саме влітку Німеччину покине Йоахім Льов. 17 квітня Флік заявив, що хоче покинути Баварію.

Німецькі ЗМІ інформують, що Флік все ще може залишитися у Баварії. Це станеться, якщо Саліхаміджич покине клуб.

Слід звернути увагу, що Баварію покине й тренер молодіжної команди Мірослав Клозе. Баварія буцімто відмовилася вести з ним переговори. У цьому також звинувачують Саліхаміджича.

У нього та Клозе начебто теж виник конфлікт і спортивний директор Баварії хотів перевести тренера в іншу команду. Цьому передувало те, що син Саліхмаджича здебільшого не грав у команді Клозе.

Говорячи про відставку з Баварії, Клозе заявив, що його хвилює, як люди спілкуються між собою у Баварії.