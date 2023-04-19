Баварія – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Баварія та Манчестер Сіті визначать півфіналіста Ліги чемпіонів в очній зустрічі 19 квітня 2023 року. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Баварія – МанСіті.

Манчестер Сіті та Баварія перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів провели 11 квітня. І тоді "містяни" розгромили суперника вдома з рахунком 3:0.

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Відтак Баварії для проходу у півфінал треба забивати щонайменше тричі. А востаннє три голи Манчестер Сіті пропускав ще 2 жовтня 2022 року – у домашньому матчі з Манчестер Юнайтед. Правда тоді е в першому таймі Фоден та Голанд забили чотири голи у ворота суперника, а після цього вони ж у другому таймі довели лік забитим голам в цьому матчі до шести (кожен з них оформив по хет-трику).

Баварія ж після приходу Тухеля провела вже п'ять матчів, де двічі програла. І ще один раз зіграла внічию. Натомість Манчестер Сіті зараз перебуває на серії із 10 поспіль перемог.

Матч Баварія – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Баварія – МанСіті.

Баварія – Манчестер Сіті онлайн