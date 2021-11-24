Баварія ледь "забрала ноги", – ексгравець Динамо похвалив гру киян

Український тренер Сергій Ковалець прокоментував матч Динамо – Баварія. У поєдинку кияни програли з рахунком 1:2.

"Не вистачило футбольного нахабства"

Ковалець позитивно оцінив гру Динамо. Він зазначив, що для перемоги киянам не вистачило сміливості.

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Загальна картина гри мені сподобалася. Шкода тільки, що динамівцям не вистачало кінцівки, футбольного нахабства. Прикро програвати, коли розумієш, що можна було зачепитися за очки у поєдинку із Баварією,

– заявив ексгравець "біло-синіх".

Ексзахисник Динамо розкритикував роботу тренера мюнхенців.

"Мені здається, що Нагельсман не керує командою. Декількома днями раніше мюнхенці програли в чемпіонаті Аугсбургу, зараз ледь забрали ноги", – сказав він.

Також іменитий тренер наголосив, що кияни виглядали на полі ефективніше за гостей.

"Якщо брати за моментами, за підходами до небезпечної зони, Динамо перевершило Баварію", – підсумував Ковалець.

Ця поразка, а також

нічия Бенфіки з Барселоною (0:0) позбавили киян будь-яких шансів на єврокубкову весну.