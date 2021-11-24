Баварія ледь "забрала ноги", – ексгравець Динамо похвалив гру киян

24 листопада 2021 , 11:19
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Джерело:

zbirna.com

Український тренер Сергій Ковалець прокоментував матч Динамо – Баварія. У поєдинку кияни програли з рахунком 1:2.

"Не вистачило футбольного нахабства"

Ковалець позитивно оцінив гру Динамо. Він зазначив, що для перемоги киянам не вистачило сміливості. 

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Загальна картина гри мені сподобалася. Шкода тільки, що динамівцям не вистачало кінцівки, футбольного нахабства. Прикро програвати, коли розумієш, що можна було зачепитися за очки у поєдинку із Баварією,
– заявив ексгравець "біло-синіх".  

Ексзахисник Динамо розкритикував роботу тренера мюнхенців. 

"Мені здається, що Нагельсман не керує командою. Декількома днями раніше мюнхенці програли в чемпіонаті Аугсбургу, зараз ледь забрали ноги", – сказав він. 

Також іменитий тренер наголосив, що кияни виглядали на полі ефективніше за гостей. 

"Якщо брати за моментами, за підходами до небезпечної зони, Динамо перевершило Баварію", – підсумував Ковалець.

До слова. Динамо з мінімальним рахунком 1:2 поступилося вдома БаваріїЦя поразка, а також  нічия Бенфіки з Барселоною (0:0) позбавили киян будь-яких шансів на єврокубкову весну.
Автор: Дарина Жданович