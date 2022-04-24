Баварія у феєричному стилі достроково оформила титул чемпіона Німеччини
24 квітня 2022 , 14:55Читать новость на русском
Баварія 23 квітня на рідному полі приймала дортмундську Боруссію. Мюнхенці святкували перемогу, яка принесла дострокове чемпіонство.
Непереможні мюнхенці
Баварія тричі засмутила голкіпера Боруссії, пропустивши лише одного разу. У підсумку – 3:1 мюнхенці здобули важливу перемогу, яка принесла титул чемпіона країни, пише 24 канал.
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Мюнхенці після 31-го туру набрали 75 очок та стали недосяжними для конкурентів. Команда Юліана Нагельсманна випереджає все ту ж дортмундську Боруссію на 12 пунктів.
Попереду у Баварії ще три поєдинки у німецькій Бундеслізі – проти Майнца, Штутгарта та Вольфсбурга.
Для мюнхенської команди це 10-й поспіль титул чемпіона Німеччини.