Як вижити у лігві монстра: анонс матчу Баварія – Динамо в Лізі чемпіонів

Київське Динамо другий сезон поспіль потрапило у складну групу в Лізі чемпіонів. Окрім Барселони та Бенфіки, киянам доведеться зіграти з грізною Баварією. Баварією, яка не прощає помилок і на рідному стадіоні може поховати будь-кого.

Баварія – Динамо: головне

Що: матч 2 туру групи E Ліги чемпіонів

Де: Мюнхен, "Альянц Арена"

Коли: середа, 29 вересня, 22:00

Трансляція: Megogo, Воля

До теми Динамо в гостях у найкращого клубу світу: прогноз на матч із Баварією у Лізі чемпіонів

Історія зустрічей

Баварія та Динамо зустрічалися 10 разів, але жодного разу з березня 2000 року. Баварія виграла 5 із цих матчів, а Динамо – 4. Не складно підрахувати, що ще один матч завершився внічию.

Майже всі матчі між мюнхенцями та киянами увійшли до класики Ліги чемпіонів і здебільшого мають приставку "легендарні".

Динамо виграло три з перших чотирьох зустрічей з Баварією, в тому числі в Суперкубку УЄФА-1975. Саме тоді Олег Блохін забив єдиний і воістину легендарний гол в Мюнхені. У матчі-відповіді в Києві Блохін оформив дубль.

Дивіться відео легендарного голу Блохіна



Баварія зуміла помститися Динамо у найбільш непотрібний момент. У сезоні-1998/1999 "біло-сині" стали першим і досі єдиним в історії України клубом, який дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

У першому матчі в Києві "динамівці" вели в рахунку 2:0 і 3:1 завдяки дублю Андрія Шевченка. Але голи Штефана Еффенберга і Карстена Янкера в останні 12 хвилин принесли Баварії нічию 3:3.

Завдяки голу Маріо Баслера у матчі-відповіді Баварія пройшла у фінал, в якому драматично поступилася Манчестер Юнайтед.

Лякаюча форма Баварії

Здавалося, що Баварія під керівництвом нового тренера Юліана Нагельсманна провалить старт сезону. На передсезонних зборах "червоні" не виграли жодного матчу, а в першому турі Бундесліги поділили очки з Боруссією Менхенгладбах.

Та після того чемпіони Німеччини набрали феноменальну форму. Баварія виграла 9 поспіль матчів із загальним рахунком 39:5. Мюнхенці зняли скальпи з Барселони, Боруссії Дортмунд та РБ Лейпциг.

Щодо Динамо, то кияни тільки 22 вересня зазнали першої поразки у новому сезоні. Динамо розгромно програло Шахтарю у матчі за Суперкубок України.

У чемпіонаті України після 9 турів "біло-сині" впевнено лідирують, набравши 25 очок. Столичний клуб тільки в одному матчі поділив очки з Інгульцем.

Якщо Баварія впевнено стартувала у Лізі чемпіонів з розгрому проти Барселони, то Динамо поділило очки з Бенфікою у Києві (0:0).

Ключові дуелі матчу

Юліан Нагельсманн поки не перебудовує Баварію і не намагається ускладнити футбол мюнхенців. Простими словами, молодий тренер дає гравцям Баварії грати у футбол.



Юліан Нагельсманн / Фото Getty Images

Ключовою проблемою Баварії ще з попереднього сезону залишається оборона. Якщо у центрі поля та попереду з креативними рішеннями футболісти справляються цілком добре, то позаду іноді справжня катастрофа.

Баварія увійшла у сезон без травмованих Бенжамена Павара й Лукаса Ернандеса. А пару центрбеків склав тандем Нікласа Зюле й новачка Дайо Упамекано. 22-річний француз додав солідності оборони чемпіонами Німеччини, що не скажеш про Зюле.

Великий та незграбний Зюле часто програє ключові дуелі, невдало діє на випередження та програє дуелі. Саме гра проти Зюле може стати ключовою для Динамо у контексті створення гострих моментів.

Німецькі клуби грають в інтенсивний футбол і готові затоптати повільного суперника. Як приклад, 10:0 від Боруссії Менхенгладбах проти Шахтаря у минулому сезоні.

Важливим буде рішення Мірчі Луческу знайти гравця, який стримуватиме Альфонсо Девіса. Окрім скаженої техніки, канадець – один з найшвидших футболістів світу. Відтак, на правому фланзі оборони в Динамо читається вихід Олександра Тимчика.

Футболісти Баварії надзвичайно багато переміщаються на футбольному полі: Леон Горецка, Йозуа Кімміх та Томас Мюллер можуть вийти на ударну позицію в будь-який момент.

Динамо складно надіятися на позитивний результат, особливо у виїзній грі. Проте киянам важливо не боятися баварців, а йти в активний пресинг та використовувати шанси в контратаках. Баварія – далеко не безгрішна під час швидкого переходу з атаки в оборону.

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