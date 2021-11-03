Баварія розгромила Бенфіку – Левандовський оформив хет-трик і не забив пенальті: відео

Баварія продовжує громити суперників у Лізі чемпіонів. У вівторок, 2 листопада, від німецької "машини" знову дісталося Бенфіці. Цього разу у їх ворота влетіло одразу п'ять голів.

Баварія – Бенфіка 5:2

Голи: Левандовський, 26, 61, 84, Гнабрі, 32, Сане, 49 – Морату, 38, Нуньєс, 74

Нереалізований пенальті: Левандовський, 45+1

Баварія до цього матчу перемогла у трьох іграх Ліги чемпіонів із загальним рахунком 12:0. Команда продовжила свою забивну серію, але цього разу двічі пропустила від Бенфіки на власному полі.

Варте уваги Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 2 листопада

Хет-триком в цьому матчі відзначився Левандовський. Саме він відкрив рахунок, коли головою замкнув навіс від Комана з гострого кута.

Згодом польський нападник асистував Гнабрі, коли той забивав ударом п'ятою.

Та на 38-й хвилині португальській команді вдалося скоротити різницю в рахунку. Після розіграшу штрафного Морату відправив м'яч у ворота Нойера. Це був перший гол, який Баварія пропустила в цьому сезоні Ліги чемпіонів.

Вже у компенсований арбітром час Баварія отримала право на пенальті. Пробивати пішов Левандовський і не забив – голкіпер впевнено впіймав м'яч в руки.

Одразу після перерви Сане знову збільшив різницю в рахунку до двох голів. Після скидки від Девіса він пробив в кут воріт з відскоком від газону.

А далі за Баварію знову забивав лише Левандовський. Спочатку він скористався пасом від Сане та перекинув голкіпера. У кінцівці матчу він знову перекидав голкіпера після пасу з глибини поля, коли йому вдалося уникнути офсайду.

Завдяки цьому Левандовський вийшов на перше місце в гонці бомбардирів – в його активі вісім забитих голів за чотири тури.

Між цими голами Левандовського було ще одне взяття воріт у виконанні гравців Бенфіки – Нуньєс закінчив швидку контратаку гостей ударом поміж ніг голкіперу. Варто додати, що Нуньєс вийшов на поле на 64-й хвилині, замінивши українця Романа Яремчука.

Баварія перемагає та гарантує собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу Баварія – Бенфіка