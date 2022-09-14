Баварія не без проблем виграла в Барселони матч в Лізі чемпіонів: відео голів

У вівторок, 13 вересня, Баварія приймала на власному полі Барселону в рамках Ліни чемпіонів. І здобула перемогу.

Баварія – Барселона 2:0

Голи: Ернандес, 50, Сане, 54

Барселона намагалася в будь-який спосіб взяти реванш в аварії за дві поразки в минулому сезоні. А також за чвертьфінальну поразку з рахунком 2:8. Баварія ж намагалася показати, що команда може перемагати й без Роберта Левандовського, який зі скандалом перейшов до Барселони.

До теми Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 13 вересня

Перший тайм пройшов під постійним тиском зі сторони гостей. Вони створили більше моментів, але загрози від них було вкрай мало. Хоча той же Левандовський міг забивати після навісу. Але м'яч після його удару голово, хоч дещо незграбно, але таки відбив Нойер.

Подвійний удар

На початку другого тайму Барселона ще намагалася забити. Але після цього двічі пропустила. І після такого удару не змогла відійти.

Спочатку у ворота гостей забив Ернандес. Він після подачі з кутового випередив голкіпера та головою відправив м'яч у ворота.

За чотири хвилини подвоїв перевагу Баварії Сане, який, отримавши пас, втік від Кунде та низом пробив повз голкіпера.

Найближчим до того, щоб забити гол у ворота Баварії у другому таймі був Педрі. Але м'яч після його удару влучив у штангу, після чого покинув межі поля.

Барселона вперше в сезоні програє. Баварія ж здобуває чергову перемогу та виходить в лідери групи.

Відеоогляд матчу Баварія – Барселона