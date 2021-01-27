Бацула покидає Бельгію: Динамо стане наступним клубом футболіста

Захисник Андрій Бацула більше не є гравцем бельгійського Кортрейка. Футболіст підписав повноцінний контракт з мінським Динамо.

Джерело: офіційний сайт Динамо (Мінськ)

Білоруський клуб вирішив викупити Андрія Бацулу у бельгійського Кортрейка. Раніше 28-річний захисник вже виступав за мінський клуб на правах оренди. Вперше він перебрався у Білорусь влітку 2020 року. За цей час він провів 13 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.

Читайте також Турецький клуб Антальяспор отримав трансферний бан через борги перед українськими командами

Повноцінний контракт для українця

Його контракт був розрахований до кінця червня 2021 року. Але білоруси вирішили підписати гравця на повноцінних умовах. Українець виступатиме за Динамо до кінця 2021 року. Деталі угоди наразі не повідомляються.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Бацули у 450 тисяч євро. За Кортрейк з 2018 року провів 29 поєдинків, за які встиг одного разу записати своє прізвище на табло та ще двічі асистувати партнерам по команді.

До етапу у Бельгії виступав за різні українські команди. Однією з найбільш відомих була Олександрія. Під керівництвом Володимира Шарана провів 27 зустрічей, у яких відзначився результативною передачею.