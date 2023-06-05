Батько, який служить у ЗСУ, привітав доньку-гімнастку прямо на змаганнях: щемливі фото

Дуже зворушливий момент потрапив в об'єктив фотографа Максима Подопригора. Одна з юних художніх гімнасток отримала незабутній сюрприз прямо на змаганнях.

Українська гімнастка отримала привітання від того, від кого так очікувала. Її батько, який захищає Україну від безжального російського ворога, приїхав спеціально, аби потрапити до доньки на змагання з художньої гімнастики.

Оце так 7-річна українка, яка через російську ракету втратила ногу, виграла перший турнір з гімнастики

Зустріч, яку чекають українські родини

Приїзд був особливим. Адже у цей день наша юна гімнастка святкувала свій день народження. Батько-військовий непомітно для доньки з'явився на помості із подарунками (квіти та м'яка іграшка ведмедя). Але у цей момент для спортсменки презенти від батька були не найголовнішими, вона нарешті побачила свою одну з найрідніших людей.

Емоції переповнювали не лише їх родину, а й усіх, хто зібрався у залі заради змагань. Це найзворушливіший момент турніру, який запам'ятається юній гімнастці на усе життя.



Батько-військовий зробив сюрприз доньці на змаганнях / Фото Максима Подопригора



Батько-військовий привітав доньку з днем народження / Фото Максима Подопригора

Відзначимо, що 7-річна Олександра Паскаль перемогла на своїх перших змаганнях із художньої гімнастики після того, як через ворога втратила ногу. Неймовірна сила духу наших юних спортсменок просто вражає!