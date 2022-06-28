Батько обраниці Ферстаппена вжив расистське висловлювання щодо Хемілтона
Джерело:UOL
У бразильській пресі поширилося інтерв’ю триразового чемпіона Формули-1 Нельсона Піке за 2021 рік. У цій розмові він вжив расистське висловлювання щодо пілота Mercedes Льюїса Хемілтона.
Назвав негром
Піке поділився думками щодо зіткнення Хемілтона з пілотом Red Bull Максом Ферстаппеном на гран-прі Великої Британії. Він вжив у розмові "neguinho". У Бразилії це слово є аналогічним до n-word (негр) в англійській мові.
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Нельсон тричі вживав цей термін, звинувачуючи семиразового чемпіона світу в "брудному трюку".
Зазначимо, що Нельсон є батьком Келлі Піке – дівчини Ферстаппена.
У Формулі-1 вже відреагувала на інцидент.
"Дискримінаційні чи расистські висловлювання неприйнятні в жодній формі, їм немає місця у суспільстві. Льюїс – неймовірний амбасадор нашого спорту й заслуговує на повагу.
Його безперервні зусилля щодо збільшення різноманіття та інклюзивності є уроком для багатьох, і ми у Ф-1 дотримуємося таких поглядів", – повідомила Формула-1.
Що відомо про зіткнення Ферстаппена та Хемілтона
- Ця гонка відбулася 18 листопада 2021 року. Макс Ферстаппен зійшов з дистанції гран-прі Великої Британії. Пілот Red Bull розбив болід в результаті зіткнення з Льюїсом Хемілтоном.
- Інцидент трапився на першому колі гонки. Пілоти боролися за лідируючу позицію: Хемілтон підчепив болід Ферстаппена і той вилетів у загороджувальні бар’єри.
- За зіткнення з Ферстаппеном Хемілтон оштрафований на десять секунд.
- Наразі Макс Ферстаппен очолює загальний залік у сезоні-2022/2023. У його активі 175 очок. Хемілтон лише 6-й, він має 77 пунктів.