Сімейка клоунів: батько Ф'юрі зірвав битву поглядів, ледь не проломивши головою скло – відео

Ф'юрі-старший вирішив не відставати від свого знаменитого сина та влаштував шоу під час битви поглядів. Схоже, що дідусю кортить продемонструвати свою силу.

14 жовтня у Манчестері відбудеться бій молодшого брата "Циганського короля" Томмі Ф'юрі та відомого Ютуб-блогера KSI. Перед поєдинком суперники мали провести традиційну битву поглядів. Однак все пішло не за планом.

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Шкода, що перегородка була зі скла

Під час битви поглядів у клітку, де боксери мали перебувати, увірвався Ф'юрі-старший та почав щосили бити скло. При цьому скажений батько "Циганського короля" бив перегородку не лише кулаками, але й головою. Напевно, що якби у черепній коробці щось було, то дідусь Ф'юрі отримав струс мозку.

Джон Ф'юрі зірвав битву поглядів сина: дивіться відео

Зазначимо, що Джон Ф'юрі вже неодноразово робив скандальні заяви та вчинки. Він в стилі свого старшого сина принижував Олександра Усика, а нещодавно навіть кинув виклик легендарному Майку Тайсону. Жага грошей та слави – це характерна риса всієї сімейки Ф'юрі.