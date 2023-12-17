Батько Ф'юрі розповів, чим Усик сильніший за його сина

Батько "Циганського короля" Джон Ф’юрі прокоментував підготовку сина до бою з володарем Олександром Усиком. Він не виключає, що Тайсон може зазнати поразки.

Батько Ф'юрі, зокрема розкритикував підготовку сина. Він порівняв його тренувальний табір з цирком.

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Батько Ф'юрі розкритикував сина та похвалив Усика

"Я ніколи не казав, що мій син на спаді, тому що це не так. Це люди навколо нього, які не так багато досягають. Його підготовка перебуває в занепаді, а його табір ще більше занепадає. Це не табір, це цирк. Я був шокований тим, що побачив.

Я зрозумів, що він був неправий, коли побачив його, вийшовши з літака. Я його не бачив, я був у таборі з Томмі", – зазначив Ф'юрі-старший.

Джон не приховує своєї стурбованості перед поєдинком сина з Усиком. Він стурбований тим, що Тайсон може програти.

Тому що Усик робить це – піт, кров, лайно та сльози. Навколо нього дисципліновані, професійні та чудові люди, а у Тайсона цього, на мою думку, немає. Абсолютно (стурбований, що Тайсон може програти), якщо він не внесе жодних коригувань, це може статися,

– додав він.

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