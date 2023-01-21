Битва двох "бегемотів": батько Ф'юрі у захваті від майбутнього бою найнебезпечніших панчерів

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну планує провести кілька боїв за правилами боксу. Серед ймовірних суперників зірки хевівейту – Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Найнебезпечніший нокаутер ММА Френсіс Нганну залишив UFC, втративши чемпіонський пояс. Боєць планує провести серію поєдинків у боксі, але лише з топ-боксерами.

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Не буде секретом, що уболівальники найбільше очікують битву Нганну проти Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі очікує зустрічі з Френсісом Нганну

Батько чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі Джон Ф’юрі прокоментував можливій бій двох суперпанчерів.

"Ці хлопці з UFC – великі сильні чоловіки, які звикли отримувати удари ногою по обличчю від 18-19-річних хлопців, удари ліктем по обличчю. Тож вони вміють терпіти біль. Вміють завдавати удари під незручними кутами, до яких боксери не готові. Вони несуть небезпеку, великі та сильні мужики.

Френсіс – динозавр, він такий же бегемот, як Тайсон, небезпечний. Вони відчували біль, вони були в окопах, їх били ногами по головах, ногами по тілу, ноги розбивали на шматки. А тепер вони можуть подумати, що коли вийдуть в ринг проти чоловіка в боксерських рукавичках, то це легша робота.

Це важка робота, тому що ці чоловіки завдають ударів з неочікуваних місць. Якщо такий чоловік, як Нганну, вдарить вас по скроні або в області підборіддя – ви відчуєте це. Ймовірно, впадете в нокаут. У UFC небезпечні хлопці, це проблема. Тайсон хоче конкуренції, Нганну – саме той, хто може йому це дати. Якщо вони поб’ються, це буде цікаво", – сказав батько Ф’юрі.

На думку Джона Ф'юрі, Олександр Усик більш привабливий суперник для його сина, ніж колишній чемпіон UFC.

Нганну становить більшу загрозу, ніж Усик. Я б волів, аби Тайсон бився з Усиком, бо від Олександра можна отримати лише звичайний бокс, без реальної небезпеки,

– заявив Ф’юрі-старший.

Нагадаємо, що уродженець Камеруну Френсіс Нганну здобув 17 перемог у 20 поєдинках, 12 із яких закінчилися нокаутом.

У його можливого суперника Тайсона Ф’юрі 24 перемоги нокаутом у 34 боях.

До речі, нещодавно Джон Ф’юрі висміяв Олександра Усика за фізичні кондиції. На думку батька "Циганського короля", українець недостатньо потужний для надважкого дивізіону.