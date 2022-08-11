Він переможе їх обох галопом, – батько Ф'юрі про бій Тайсона з переможцем реваншу Усик – Джошуа

Тайсон Ф'юрі після перемоги над Ділліаном Уайтом заговорив про закінчення кар'єри. Однак нещодавно він заявив, що відкладає свою пенсію на потім.

Ф'юрі-старший: Не дивуйтеся, якщо Джошуа вдасться перемогти Усика

Батько "Циганського короля" Джон Ф'юрі переконаний, що його син зможе перемогти і Ентоні Джошуа, і Олександра Усика. Він готовий тиснути на Тайсона, аби той зустрівся з переможцем реваншу, який відбудеться 20 серпня.

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"Якщо Джошуа переможе, то буде заради чого грати, чи не так? Я б навіть хотів, щоб Тайсон з ним побився, я б тиснув на нього. Бій з Усиком? Чому б і ні? Він переможе їх обох галопом.

Не дивуйтеся, якщо Джошуа вдасться перемогти Усика. У мене є якесь передчуття, що ЕйДжей це зробить. У нього є дивовижний шанс повернутися, чи не так?", – сказав Ф'юрі-старший.

Повернення Ф'юрі на ринг