Подобається розважати публіку: батько Ф'юрі розповів, коли його син піде на пенсію

Епатажний боксер Тайсон Ф'юрі кожну свою появу серед людей перетворює на суцільний треш. Залежний від уваги фанатів, "Циганський король" не планує найближчим часом залишати ринг.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі вже неодноразово вішав рукавички на цвях. Такими вчинками він лише підігрівав інтерес до власної персони.

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Батько Ф'юрі: Тайсон вже закінчував кар'єру

На хвилі власної популярності "Жадібне пузо" отримує космічні гонорари за свої поєдинки. Зрозуміло, що 35-річний Ф'юрі не покине ринг, коли на нього падає "золотий дощ". Це підтвердив і його батько Джон Ф'юрі. На його думку, "Циганський король" не планує завершувати кар'єру.

"Я думаю, що він готовий битися ще чотири роки. Ніщо не викликає у нього стрес, і він насолоджується своєю роботою. Тайсон вже закінчував кар'єру, і йому не подобається сидіти на пенсії. Якось він сказав мені, що без боксу в нього нічого нема.

Я думаю, що Тайсон буде одним із найбільш довгограючих чемпіонів за багато років. Якщо подивитися на його опозицію, то навіщо йому завершувати кар'єру, коли наразі він на кілька ліг вищий за всіх інших? Коли ти попереду інших бійців, продовжуй розважати публіку.

Його фанатська база зростає, то чому ж йому йти на пенсію? Якщо ти можеш розважати людей у цьому нудному світі, в якому ми зараз живемо, то продовжуй це робити", – розповів батько "Жадібного пуза".

Тож якщо раптом Ф'юрі після бою з Нганну заспіває стару-нову пісню про завершення кар'єри – це буде черговою грою на публіку.

Ф'юрі на порозі великих поєдинків