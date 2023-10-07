Битва проти "Доктора Сталевий Молот": батько Ф'юрі назвав найважчий бій в кар'єрі сина

"Циганський король" провів на профі-рингу 33 поєдинки. Один з них найбільше врізався в пам'ять Ф'юрі-старшого.

Тайсон Ф'юрі підписав фантастичні контракти на поєдинки проти Олександра Усика та Френсіса Нганну. Пихатий "Циганський король" вже бачить себе переможцем в супербоях, які відбудуться в Саудівській Аравії.

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Джон Ф'юрі: Тайсон лежав на підлозі та плакав

Джон Ф'юрі, батько "Жадібного пуза", спробував визначити найважчий бій свого сина. Дилема була між двома видовищними мегафайтами – проти Володимира Кличка та першим боєм проти Деонтея Вайлдера.

Це близькі бої, але перемога над Володимиром Кличком. Він був аутсайдером у букмекерів. Ми знали, що він може впоратися з ним, і він переміг Кличка, мабуть, в найгірший момент у своєму житті,

– заявив Ф'юрі-старший.

Бій проти Володимира Кличка був на межі зриву, про що розповів Джон Ф'юрі.

"Він виходив на той бій з психологічними проблемами. Я збирався скасувати той поєдинок за кілька тижнів до бою. Я прийшов у спортзал на спаринг, а Тайсон лежав на підлозі та плакав. Я подумав: "Що, в біса, тут відбувається?" А потім сказав: "Ти не можеш битися. Забудь про все це".

Він говорив: "Я все життя займався боксом, щоб дійти до цього моменту, я претендент номер один. Я ніколи більше не отримаю такий шанс. Незалежно від того, що я відчуваю, я буду битися і переможу його". Ми пройшли через це разом з ним. Решта – вже історія", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, що бій Кличко – Ф'юрі відбувся 28 листопада 2015 року. Український боксер зазнав несподіваної поразки та втратив титули WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring. Всі судді одноголосно віддали перемогу "Циганському королю".

. Тайсон Ф'юрі матиме можливість провести бій проти ще одного українського чемпіона – Олександра Усика. Боксери вже підписали контракт на бій. Переможець двобою стане абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.