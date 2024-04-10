Чи гратиме форвард Барселони за збірну України: відповідь батька 10-річного таланта
Джерело:Український футбол
Юний Денис Соколовський грає в академії каталонської Барселони Ла Масії. Батько форварда розповів, чи виступатиме його син за збірну України.
Юний киянин Денис Соколовський був серед найталановитіших у київському Динамо, а зараз грає за Барселону – в легендарній Ла-Масії. Батько 10-річного українського футболіста Валерій розповів, за яку збірну у майбутньому гратиме його син.
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Талановитий 10-річний український футболіст виступає за Барселону
"Я не можу його примушувати, але виховую так, щоб він завжди знав і пам’ятав, що є українцем. Та Денис і сам це не забуде – як тільки здобувають якийсь кубок, він на нагородженні в синьо-жовтому прапорі закутаний, точно так, як Зінченко, коли за Манчестер Сіті трофеї в Англії здобував.
Я сам дуже переживаю, щоб вдома про таких хлопців не забували. Радий, що зараз УАФ під керівництвом Андрія Шевченка призначила відомих збірників на чолі всіх команд. Що грають хлопці з Борусії, Баварії, Бенфіки – за юнацькі збірні. Сподіваємося, скоро там будуть і представники Барселони", – сказав Валерій Соколовський.
Що відомо про юного українця
- Денис Соколовський є вихованцем київського Динамо.
- У вересні 2022 року він переїхав до Іспанії, де спочатку грав за Серданьоло-дель-Вальєс.
- За підсумком сезону Денис забив 40 голів та зайняв четверте місце в списку бомбардирів юнацької Ла Ліги.
- Результативного футболіста помітили скаути Барселони, які запросили його до академії каталонського клубу.
- Починаючи з літа 2023 року Соколовський захищає кольори "блаугранас", в якій продовжує штампувати голи.