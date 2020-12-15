Батьки і тренери вимагають реорганізації Федерації хокею України (ФХУ) і відставки її керівництва із забороною роботи в хокеї на 4 роки.

Минулого тижня в чемпіонаті України з хокею прогримів гучний скандал. Напередодні Генерального конгресу Федерації хокею України, на якому повинні були відбутися вибори на пост Президента організації, стало відомо, що як таких виборів не буде. До теми Скандал в українському хокеї через вибори президента федерації, чемпіонат можуть зупинити Допуск до виборів не отримав єдиний альтернативний кандидат, олімпійський чемпіон і учасник Матчу всіх зірок НХЛ Олексій Житник.

Ця ситуація стала точкою неповернення для української хокейної громадськості – відразу ж з протестом виступили професійні клуби. Команди звернулися до Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта з проханням вплинути на ситуацію, реорганізувати ФХУ і провести чесні вибори. Інакше командам погрожують зупинкою чемпіонату УХЛ і анулюванням його результатів, що означає тільки одне – зникнення професійного хокею в Україні. Професіоналів підтримав і дитячий хокей, адже саме дитячі чемпіонати на цей момент повинні перебувати під опікою ФХУ, яка за своїм Статутом зобов'язується популяризувати хокей, розробляти методики виховання молоді і врешті-решт проводити дитячі чемпіонати. Але поки за всіма цими пунктами у Федерації промах. Днями у фейсбуці з'явилася петиція від батьків юних хокеїстів, на ім'я Президента України Володимира Зеленського та Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта за реорганізацію ФХУ і відставку її керівництва. Текст петиції: