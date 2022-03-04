Батьки моєї дружини вже вдруге тікають від російської агресії, – Руслан Маліновський
Джерело:Футбол 1/2/3
Гравець Аталанти Руслан Маліновський раніше проживав зі своєю сім'ю у Житомирі. Наразі це місто потерпає від рук російських окупантів.
Рідні Руслана залишилися в Україні
Спортсмен запевнив, що його родичі наразі ви\їхали за місто та перебувають у безпеці. Футболіст постійно перебуває з ними на зв'язку.
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Вони зараз за містом. Можна сказати у безпеці. Я з ними на зв'язку щодня. Їх також підтримують і рідні моєї дружини Роксани. Допомагаємо їм, як можемо,
– сказав Маліновський.
Родичі дружини футболіста Роксани родом із Криму. Після анексії півострова вони переїхали до Одеси.
"Так. Вони були змушені покинути Крим після його анексії Росією. Батько дружини втратив роботу і сім'я переїхала до Одеси", – розповів Руслан.
Відтепер батьки Роксани вже вдруге тікають від російської агресії.
Абсолютно вірно. Я бачу це все на власні очі,
– додав Маліновський.
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