Ігнатенко знову забив та мало не приніс перемогу для Бордо

У понеділок, 17 жовтня, Бордо гостювало на полі Бастії у 12-му турі французької Ліги 2. Команди розписали мирову.

Обидва голи команди приберегли на кінцівку поєдинку. На 83-й хвилині Бордо вийшло уперед в рахунку 1:0, повідомляє 24 канал.

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Непереможний гол українця

Гості заробили право на кутовий. Футболісти Бастії забули про Ігнатенко. Данило найкраще зіграв на другому поверсі та голово. перевів м'яч у ворота суперника. Український опорник емоційно відсвяткував свій другий гол у футболці французького клубу.

За 11 матчів Ігнатенко забив 2 голи та зробив одну результативну передачу. Лише у липні 2022-го українець став повноцінним гравцем Бордо.

На жаль, гол гравця збірної України не приніс Бордо перемогу. Гості втратили три очки. Вже у компенсований до матчу час Бастія зробила так, щоб на табло з'явилось дві одиниці.

Фінальний свисток судді зафіксував рахунок 1:1.

Бордо після 12-ти турів йде лідером у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 24 очки. Клуб Ігнатенка випереджає найближчого конкурента Гавра лише на один пункт.

Бастія з 17 балами йде 9-ю.