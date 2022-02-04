Баскетбольний матч Євроліги закінчився масовою сутичкою гравців: відео конфлікту

Баскетбольний матч між командами Мілан та Фенербахче в Євролізі мало не закінчився масовою бійкою за участі обох команд. Баскетболісти та тренери влаштували сутичку просто в центрі майданчика.

Сутичка розпочалася з того, що центровий італійського клубу Кайл Хайнс після фінальної сирени штовхнув захисника суперників Марка Гудурича, повідомляє 24 канал.

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На майданчику ж одразу виникла штовханина, туди вибігли й баскетболісти з лави запасних, і тренери обох команд. Але до бійки справа не дійшла.

Відео сутички баскетболістів

Як Хайнс пояснив сутичку

Як згодом пояснив свої дії Хайнс, йому не сподобалася поведінка Гудурича, коли він після закінчення матчу щось не надто приємне сказав тренеру Мілана Етторе Мессіні.

Я можу змиритися з поразкою. Я також можу погодитися, що суперник переграє нас в окремому матчі. Але я не можу змиритися з неповагою до товаришів по команді та тренерів. Гудурич – чудовий гравець, він провів чудовий матч. Але те, що він сказав після зустрічі нашому тренеру, було абсолютно необов’язковим,

– пояснив свій вчинок Хайнс.

Він додав, що міг відреагувати "не зовсім правильно, але таким є його виховання". За його словами, він не терпить неповаги до своїх близьких і завжди буде за них стояти.

Сам матч закінчився з результатом 60:71 на користь Фенербахче.