Американську баcкетболістку визволили з російської в'язниці: її обміняли на торгівця зброєю
Джерело:твітер президента Байдена
Відома американська баскетболістка Бріттні Грайнер нарешті повернулася на Батьківщину. Понад дев'ять місяців спортсменка перебувала в заручниках російської влади.
Про завершення операції зі звільнення заручниці повідомив президент США Джо Байден. Він поспілкувався телефоном із Грайнер, яка вже вирушила додому.
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Замість олімпійської чемпіонки американці віддали росіянам торгівця зброєю Віктора Бута. Обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Як Грайнер опинилася в російській в'язниці
Історія розпочалася 17 лютого 2022 року, коли американську баскетболістку затримали в аеропорту Шеремєтьєво, нібито за перевезення гашишного масла – наркотичної речовини. Рішенням російського суду її приговорили до 9 років позбавлення волі та одного мільйону рублів штрафу.
За дворазову олімпійську чемпіонку Росія вимагала торгівця зброєю Віктора Бута. Цей злочинець займався постачанням зброї до країн Африки.
Чим відома Бріттні Грайнер
- Бріттні Грайнер народилася в 1990 році в Х'юстоні. З дитинства почала займатися баскетболом.
- У складі збірної США двічі ставала олімпійською чемпіонкою (2016, 2020).
- У 2014 році Грайнер у складі збірної США виборола золоті медалі чемпіонату світу в Туреччині.
- Від 2016 року Грайнер виступала за російську команду УГМК з Єкатеринбурга, яка є чинним чемпіоном Росії та Жіночої Євроліги.