Українка Аліна Ягупова вперше стала чемпіонкою жіночої Євроліги

Турецький Фенербахче став переможцем жіночої Євроліги. Українська баскетболістка Аліна Ягупова з другої спроби стала володаркою престижного трофею.

Фенербахче (Туреччина) – Чукурува (Туреччина) 99:60 (29:17, 28:7, 20:20, 22:16)

У фінальному поєдинку Євроліги Фенербахче влаштував справжній розгром іншому турецькому клубу Чукурува Мерсін. Команда українки Аліни Ягупової обіграла суперниць з рахунком 99:60, пише 24 Канал.

Читайте також Фантастичний блок-шот та ефектний слем-данк: Лень феєрить у матчі плей-оф НБА – відео

Українка – чемпіонка Євроліги

Ягупова вдруге поспіль грала у фіналі Євроліги. Капітан збірної України вийшла на вирішальний матч в стартовій п'ятірці. Загалом Ягупова провела на майданчику 15 хвилин, набравши за цей час 7 очок, зробивши 1 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення при 2 втратах та 3 фолах.

Таким чином, одна з лідерок Фенербахче Аліна Ягупова з другої спроби стала володаркою головного євротрофею. У попередньому сезоні турецький клуб поступився угорському Шопрону.

Фенербахче святкує перемогу в Євролізі

Зазначимо, що Аліна Ягупова в нинішньому сезоні може додати до золотих медалей Євроліги чемпіонство у чемпіонаті Туреччини. Команда українка дісталася півфіналу, де зіграє з Галатасараєм. У разі перемоги Фенербахче чекає зустріч з невдахою Євроліги командою Чукурува.