Баскетболіст відправив суперника в нокаут ударом ліктя з розвороту: відео

У матчі студентської баскетбольної ліги в США стався доволі неприємний епізод. В боротьбі за м'яч один з гравців завдав удар ліктем в обличчя суперника.

Інцидент стався у матчі студентських команд університетів Флориди та Теннессі. Боротьбу за м'яч вели Омар Пейн та Джон Фулкерсон.

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Коли гольова атака закінчилася, Пейн завдав перший удар ліктем в суперника. А коли Фулкерсон хотів відмахнутися, отримав ще один удар ліктем в обличчя. Після цього Фулкерсон опинився на паркеті.

На майданчику мало не одразу спалахнула сутичка, однак арбітрам вдалося заспокоїти гравців.

Пейн одразу отримав вилучення до кінця матчу.

Фулкерсон теж не зміг продовжити гру. Згодом в нього діагностували струс мозку та перелом щелепи.

Пейн згодом вибачився перед суперником за свій вчинок.