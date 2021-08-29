Баскетболіст Святослав Михайлюк підписав контракт із Торонто, – ЗМІ
Джерело:The Athletic
Український баскетболіст Святослав Михайлюк продовжить кар'єру у складі Торонто Репторс. Атакувальний захисник підписав 2-річний контракт
Новий виклик українця
Як повідомляє журналіст видання Шемс Чаранія, українець виступатиме у футболці Торонто. Святослав Михайлюк нібито підписав угоду на 2 роки.
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Інформацію про перехід підтвердив агент баскетболіста та сам Михайлюк. Але офіційні соцмережі клубу нічого не публікують про підписання українця.
Фінансова сторона контракту не розголошується. Однак за інформацією порталу Sportrac, у новій команді українець зароблятиме 3.6 мільйонів доларів.
Перед цим повідомлялось, що Михайлюк може повернутись у Лейкерс. Також українець цікавився цілий ряд клубів НБА.
- Для захисника Торонто буде четвертою командою у кар'єрі. Перед цим баскетболіст виступав за Лейкерс, Детройт та Оклахому.
- У сезоні-2020/2021 Святослав пограв у двох клубах – Детройті та Оклахомі. У складі останнього демонстрував найкращу статистику в кар'єрі (10.3 очка, 3.0 підбирання, 1.8 передачі) за 23 хвилини на паркеті.