Баскетболіст НБА закинув м'яч у власний кошик: відео курйозного моменту

23 січня 2022 , 15:57
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Джерело:

твітер НБА

Баскетболіст Клівленда Джарретт Аллен відзначився нетиповим моментом для НБА. Центровий "Кавальєрс" допоміг супернику, закинувши м'яч у власний кошик.

Аллен допоміг супернику набрати очки

Клівленд Аллена 23-го січня зустрічався з аутсайдером Західної Конференції – Оклахомою. В одній з атак центровий допоміг суперникам.

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Аллен намагався накривати кидок суперника. Та під час боротьби за підбирання невдало підбив м'яч, після чого він відскочив від щита і потрапив прямо в кільце "Кавальєрс".

Реакція Кевіна Лава була красномовна – форвард Клівленда просто не міг повірити своїм очам.

Дивіться відео кумедного моменту в НБА

  • Схожий інцидент стався у 2019 році. Тоді гравці Нью-Йорка не змогли розібратися, хто володітиме м'ячем і той курйозно залетів у кошик "Нікс".
  • Попри "м'яч у свій кошик" Клівленд, який посідає 5-е місце в турнірній таблиці Східної Конференції, здобув перемогу. "Кавальєрс" виграли з рахунком 94:87.
  • Щодо Аллена, то в цьому сезоні він претендує, щоб зіграти в Матчі всіх зірок. Центровий демонструє найкращі за кар'єру результати за очками.
Автор: Михайло Гема