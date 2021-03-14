Баскетболіст Михайлюк офіційно перейшов в Оклахому

Джерело:інстаграм Оклахоми
Детройт та Оклахома 14 березня офіційно здійснили обмін баскетболістами. Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк тепер виступатиме в Оклахомі.
Оклахома офіційно підтвердила про підписання контракту з українським баскетболістом Святославом Михайлюком.
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Найближчий час українець проведе саме у цьому клубі. Натомість Хамід Діалло виступатиме за аутсайдера Східної конференції НБА Детройт. Інформація про обмін баскетболістами стала доволі раптовою.
Новий клуб українця теж "не хапає зірок з неба" – лише 12 місце серед 15 команд у Західній конференції. Михайлюк вже 14 березня зможе дебютувати за Оклахому у матчі проти Мемфіса.
Ласкаво просимо до команди, Святослав Михайлюк,
– підписали фото.