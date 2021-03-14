Баскетболіст Михайлюк офіційно перейшов в Оклахому

Детройт та Оклахома 14 березня офіційно здійснили обмін баскетболістами. Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк тепер виступатиме в Оклахомі.

Новий виклик Михайлюка

Оклахома офіційно підтвердила про підписання контракту з українським баскетболістом Святославом Михайлюком.

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Найближчий час українець проведе саме у цьому клубі. Натомість Хамід Діалло виступатиме за аутсайдера Східної конференції НБА Детройт. Інформація про обмін баскетболістами стала доволі раптовою.

У своєму останньому матчі за Детройт Святослав віддав 8 результативних передач, набрав 11 очок, зробив 4 підбирання, 2 перехоплення, 2 фоли і 1 втрату. Завдяки такій грі Михайлюк встановив особистий рекорд за кількістю асистів за матч в НБА.

23-річний Михайлюк, який грав за Детройт з сезону-2018/2019, у цьому сезоні показує доволі непогані показники – 6,9 очка, 2,1 підбирання і 1,6 асисти за матч.

Новий клуб українця теж "не хапає зірок з неба" – лише 12 місце серед 15 команд у Західній конференції. Михайлюк вже 14 березня зможе дебютувати за Оклахому у матчі проти Мемфіса.

Ласкаво просимо до команди, Святослав Михайлюк,

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