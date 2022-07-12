Італійський баскетболіст зламав хребет, впавши з висоти
Джерело:La Gazzetta dello Sport
Баскетболіст збірної Італії Алессандро Джентіле отримав серйозну травму. Гравець впав з балкона під час відпочинку.
Як почувається баскетболіст
Джентіле отримав перелом кількох хребців після серйозного падіння з висоти. Це сталося в Іспанії, де баскетболіст проводить відпустку.
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29-річний гравець упав на спину із чотирьох метрів. Джентіле був госпіталізований до Пальма-де-Майорки після падіння з балкона орендованої ним вілли на Форментері.
Форварда доставили вертольотом до лікарні, а потім перевезуть до Неаполя, де зроблять операцію. Сам гравець повідомив, що він гаразд. Небезпеки для продовження кар'єри немає, але італійцеві доведеться відновлюватись кілька місяців.
Просто побутова пригода, нічого серйозного, я в порядку,
– написав він у своїх соцмережах.
Що відомо про гравця
- У 2014 році Джентіле був обраний на драфті НБА під 53-м номером Міннесотою Тімбурвулвз, проте зіграти у найкращій лізі світу йому не довелося.
- Збірна Італії є суперником збірної України у відборі на чемпіонат світу-2023. Наступний матч, 24 серпня, команда Айнарса Багатскіса зіграє якраз із Італією.