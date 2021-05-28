Барселона запропонувала Мессі контракт на 10 років: як гравцю, послу та менеджеру клубу

Іспанська Барселона готує новий контракт для лідера команди Ліонеля Мессі. Він буде розрахований на 10 років, і розділений на три етапи.

Перший етап контракту передбачає, що Мессі ще на два роки залишається в Барселоні як гравець команди. Другий етап – роль посла Барселони для Мессі в США, якщо він перейде в один з клубів МЛС. Третій етап – робота в спортивному менеджменті клубу після повернення з США.

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Однак поки невідомо, скільки Мессі буде заробляти в клубі за новим договором. ЗМІ повідомляють, що розмір його зарплати буде залежати від результатів аудиту. При цьому цілком ймовірно, що аргентинському нападнику доведеться піти на зниження зарплати в порівнянні з його попереднім чотирирічним контрактом на понад 555 мільйонів євро.

Водночас Мессі поки не спішить підписувати новий контракт. І справа не лише у його зарплаті. Він очікує від керівництва клубу детальнішої інформації щодо наступного сезону. Особливо – щодо того, хто тренуватиме команду.