Барселона втратить 137 мільйонів євро через Мессі

Втрата Ліонеля Мессі значно відіб'ється на фінансовій спроможності Барселони. На футбольний клуб очікують значні фінансові втрати

Аналітики з Brand Finance підрахували, що втрата Мессі знизить вартість бренду футбольного клубу Барселона на 11% – з 1,266 мільярда євро до 1,129 мільярда євро. Або ж на 137 мільйонів євро.

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Таке падіння відбудеться через надзвичайну популярність гравця, яке всю кар'єру провів у Барселоні. У Мессі, для прикладу, більше підписників в інстаграм, аніж у Барселони – 245 мільйонів фоловерів проти 99,9 мільйона підписників.

"Мессі є синонімом Барселони та був талісманом клубу з того часу, як він вийшов на поле 15 років тому. Його присутність у клубі, безперечно, дозволила клубу залучити додаткових вболівальників, кращих гравців, менеджерів, комерційні угоди та виграти трофеї. Його відхід може коштувати клубу чималу суму та призвести до болючого зниження вартості бренду", – розповів керівник спортивного напрямку у Brand Finance Уго Хенслі.

Найбільше Барселона може втратити саме на спонсорських контрактах. Втрата Мессі може призвести до відтоку рекламодавців або скорочення сум рекламних контрактів. Ризик, пов'язаний з комерційним доходом, оцінюється приблизно у 77 мільйонів євро.

Ще одна стаття доходів, де очікується значна втрата – продаж футболок та інших сувенірів. Адже футболках з прізвищем Мессі була однією з найбільш популярних. Тому клуб може недорахуватися 43 мільйони євро. Ще більше через це втратить Nike, який є технічним партнером Барселони.

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