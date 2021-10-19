Барселона втратила трьох зірок перед матчем з Динамо у Лізі чемпіонів

Каталонська Барселона має серйозні втрати перед важливими поєдинками проти Динамо в Лізі чемпіонів та з Реалом у Ла Лізі. Іспанці втратили одразу трьох футболістів.

Попри дебют Агуеро у складі Барселони та повернення після пошкодження Алехандро Бальде, каталонці мають серйозні проблеми – Куман не зможе розраховувати на Араухо, Педрі та Дембеле.

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Гравці точно не зможуть зіграти проти Динамо та ризикують не зіграти проти Реала в неділю. Лікарі застерігають Кумана, аби той не ставив кожного з цих трьох гравців до складу на Ель Класіко, оскільки може статись рецидив травми.

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