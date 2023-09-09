Скільки коштує трава з "Камп Ноу": Барселона розпродає газон легендарного стадіону

Без грандіозної чаші стадіону "Камп Ноу" важко уявити славетну Барселону. Проте наразі легендарна арена перебуває на реконструкції.

28 травня на стадіоні "Камп Ноу" відбувся останній матч Барселони на домашній арені. Цей поєдинок став прощальним для Серхіо Бускетса та Хорді Альби, а також для легендарного стадіону. Перед цим клуб оголосив, що арена закривається на реконструкцію.

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Унікальні сувеніри з легендарного стадіону

За інформацією Sport.es, на пам'ять про старий "Камп Ноу" вболівальники зможуть придбати безліч речей, пов'язаних зі стадіоном. Особливим попитом серед фанів користується трава з газону легендарної арени.

Невеличкий зелений шматочок коштує 420 євро. Щоб не було підозр у підробці, трава продається у спеціальному міні-боксі, який завірений нотаріусом. Також можна придбати фрагменти сітки воріт. Вона коштуватиме вболівальникам "блаугранас" лише 80 євро.

Фрагмент газону "Камп Ноу" за 420 євро / ФК Барселона

Очікується, що згодом в продаж надійдуть сидіння та інші ексклюзивні речі з "Камп Ноу".

, перебудова домашньої арени обійдеться клубу в 1,5 мільярда євро. Орієнтовно реконструкція триватиме до осені 2024 року. Наразі Барселона домашні матчі проводить на стадіоні "Монжуїк", який вміщує 55 тисяч уболівальників.