Барселона виплатить Куману чималу суму відступних після звільнення
Джерело:El Pais
Іспанська Барселона залишилася без головного тренера. Після поразки команди в чемпіонаті від Райо Вальєкано, керівництво "синьо-гранатових" вирішило звільнити Рональда Кумана.
Роналд куман пропрацював в Барселоні трохи більше, аніж один рік. Він очолив команду в серпні 2020 року, коли несподівано покинув заради цього збірну Нідерландів. Тоді Барселона була змушена заплатити відступні за його перехід.
Детальніше Барселона офіційно звільнила Рональда Кумана з посади головного тренера
27 жовтня 2021 року Барселона звільнила Кумана. І знову буде змушена заплатити чималу суму відступних. Тепер самому тренера.
За повідомленням іспанських ЗМІ, Куман отримає 12 мільйонів євро за своє дострокове звільнення з клубу.
Ця сума складається з 5,8 мільйона євро компенсації. А також усю зарплату до кінця сезону. За один сезон Куман в Барселоні отримував 7,2 мільйона євро.
Рональд Куман в Барселоні: хронологія провалу
- Куман очолив Барселону в серпні 2020 року. За цей час він провів 67 матчів на чолі команди.
- В минулому сезоні Барселона посіла третє місце в чемпіонаті. І виграла кубок Іспанії.
- В цьому сезоні Барселона провела 13 матчів, вигравши лише 5 з них.
- Після 10 турів в чемпіонаті Іспанії команда йде на дев'ятому місці.
- В Лізі чемпіонів Барселона стартувала невдало. За перші два тури команда програла Баварії та Бенфіці з однаковим рахунком 3:0. При цьому за ці два матчі не завдала жодного удару в площину воріт суперника.
- Єдина перемога в Лізі чемпіонів – над київським Динамо вдома 1:0. Саме проти Динамо в Києві "синьо-гранатові" зіграють 2 листопада.