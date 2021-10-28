Барселона виплатить Куману чималу суму відступних після звільнення

Іспанська Барселона залишилася без головного тренера. Після поразки команди в чемпіонаті від Райо Вальєкано, керівництво "синьо-гранатових" вирішило звільнити Рональда Кумана.

Роналд куман пропрацював в Барселоні трохи більше, аніж один рік. Він очолив команду в серпні 2020 року, коли несподівано покинув заради цього збірну Нідерландів. Тоді Барселона була змушена заплатити відступні за його перехід.

Детальніше Барселона офіційно звільнила Рональда Кумана з посади головного тренера

27 жовтня 2021 року Барселона звільнила Кумана. І знову буде змушена заплатити чималу суму відступних. Тепер самому тренера.

За повідомленням іспанських ЗМІ, Куман отримає 12 мільйонів євро за своє дострокове звільнення з клубу.

Ця сума складається з 5,8 мільйона євро компенсації. А також усю зарплату до кінця сезону. За один сезон Куман в Барселоні отримував 7,2 мільйона євро.

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