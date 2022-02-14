Барселона уникнула поразки від Еспаньйола у матчі з трьома вилученнями: відеоогляд

Барселона 13 лютого зіграла на виїзді проти Еспаньйола. Каталонський клуб був близький до поразки.

Еспаньйол – Барселона 2:2

Голи: Дардер, 40, де Томас, 64 – Педрі, 2, де Йонг, 90+6

Вилучення: Меламед, 90+2, Морланес, 90+6 (обидва – Еспаньйол) – Піке, 90+6 (Барселона)

Барселоні вдалось швидко розмочили нулі на табло. Вже на 2-й хвилині рахунок у матчі був 0:1 на користь гостей. Педрі у стрибку замкнув флангову подачу, пише 24 канал.

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Ще до перерви господарі зрівняли рахунок. Позиційна атака Еспаньйола закінчилась красивим обвідним ударом з-за меж штрафного від Дардера – 1:1.

Після відпочинку першими знову забили каталонці. Невдалими діями скористався Гаві, який перехопив м'яч у суперника та пробив під поперечину. Суддя після перегляду відеоповтору скасував взяття воріт. Під час атаки м'яч доторкнувся до корпусу де Йонга, який перебував в офсайді.

На екваторі другого тайму уперед вийшов Еспаньйол. Де Томас розстріляв ворота Барселони після класного закидання з глибини поля – 2:1.

Вогняна кінцівка

Компенсований до матчу час приніс аж три вилучення. Спершу після боротьби свої емоції виплеснули Піке та Меламед та пішли відпочивати у підтрибунне приміщення.

Через чотири хвилини де Йонг найкраще зіграв на другому поверсі після подачі у штрафний суперника та врятував для Барселони мирову – 2:2.

Морланес за межами поля отримав червону картку.

Барселона вирвала нічию у виїзному матчі проти Еспаньйола – 2:2.

Підопічні Хаві після мирової йдуть четвертими, маючи у своєму активі 39 очок.

Еспаньйол із 28 пунктами посідає 13-те місце.

Еспаньйол – Барселона відеоогляд матчу