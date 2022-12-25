Попри суперництво: Барселона накинула око на недолюблену тренером зірку Реала

Між каталонською Барселоною та мадридським Реалом може виникнути зв'язок. Марко Асенсіо потрапив під приціл команди Хаві.

Незабаром 26-річний правий вінгер "Королівського клубу" зможе змінити прописку. Щоправда, наразі Марко Асенсіо потрапив у розширений список трансферів Барселони.

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Новий шанс на відродження

Асенсіо повністю втратив довіру тренерського штабу Реала, зокрема головного тренера команди Карло Анчелотті, який випускає Марко у більшості випадків з лави запасних.

У сезоні-2022/2023 відіграв у футболці "вершкових" 15 матчів, у яких відзначився 3 голами та стількома ж асистами. Загалом провів на футбольному полі 426 хвилин.

Наблизити цей трансфер можуть гарні стосунки між керівництвом Барселони та футбольним агентом іспанця Жорже Мендешом. Каталонці спробують отримати Марко безкоштовно, коли той вже буде у статусі вільного агента.

Контракт Асенсіо з Реалом розрахований до кінця червня 2023 року.

Нагадаємо, що Реал та Барселона традиційно є прямими та заклятими конкурентами за "золото" Ла Ліги. Після 14 турів лідерство захопили каталонці, випереджаючи команду Карла Анчелотті лише на 2 очки.

Скандальна поведінка "зірки, яка так і не засяяла"

Асенсіо неодноразово показував своє невдоволення щодо відсутності ігрової практики. У поєдинку проти рідної Мальорки Марко відзначився скандальною поведінкою. Вінгер залишився незадоволений тим, що він так і не вступив у гру, хоча активно розминався за межами поля.

Після чого Асенсіо кинув на тренувальну маніжку, копнув пляшку, яка була під його ногами, та з ображеним обличчям сів на лаву запасних.

Футбольна кар'єра Марко Асенсіо