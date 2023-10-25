Шахтар не здається: Судаков відквитав один гол у матчі ЛЧ проти Барселони – відео
Донецький Шахтар поступався (0:2) після першого тайму в матчі ЛЧ проти Барселони. Проте в другій 45-хвилинці підопічні Маріно Пушича зуміли відіграти один м'яч.
Молоді футболісти Шахтаря розгубилися в першій половині матчу Ліги чемпіонів проти Барселони. Голи гравців "блаугранас" Торреса та Лопеса шокували "гірників", пише 24 Канал.
До теми Барселона – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Підопічні Пушича відігралися на 62-й хвилині. І зробили вони це доволі дотепно. Захисник Шахтаря Іраклі Азаров віддав геніальний пас на Судакова, який влучним ударом відправив м’яч у сітку воріт Барселони.
2:1 – "гірники" скоротили розрив у рахунку. Проте господарі поля одразу ж мали кілька нагод відігратися. Дуже непростий екзамен для Пушича та його команди.
Відео голу СудаковаВідзначимо, що цей гол став дебютним для Георгія Судакова в розіграші Ліги чемпіонів.