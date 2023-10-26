Дали гідний бій на очах у тренера збірної України: Ребров відвідав матч Барселона – Шахтар

У середу, 25 жовтня, Шахтар гостював на полі Барселони у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/2024. Серед гостей на трибунах був помічений головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Наставник "синьо-жовтих" відвідав поєдинок у Барселоні разом із своєю дружиною Анною. Перед матчем Сергій Ребров також встиг відвідати тренування Шахтаря в Іспанії та познайомитись із новим головним тренером "гірників" Маріно Пушичем.

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Присутність тренера додала мотивації українцям

Як бачимо, присутність головного тренера збірної України додала мотивації українським футболістам Шахтаря, які дали гідний бій іспанському гранду у Лізі чемпіонів. "Гірники" поступились "блаугранас" лише з різницею в один гол – 2:1.

Єдиний гол у складі донецького клубу забив Георгій Судакова, який зберіг свою результативність після приїзду зі збірної.



Сергій Ребров відвідав матч Барселона – Шахтар / Фото UA-football

Нагадаємо, що у складі донецького клубу грає чимало збірників та потенційних кандидатів для збірної України.

Шахтар після цієї поразки на очах Реброва продовжує йти на 3-й позиції у групі "Н". У 3-х турах "гірники" набрали 3 бали. Український клуб випереджає у квартеті лише бельгійський Антверпен, який поки що ще не здобув жодного очка у цьому розіграші групового раунду ЛЧ.

Барселона з максимальними 9 пунктами є лідеркою групи, а Порту із 6 очками йде другим.

Вже 7 листопада Шахтар знову зіграє проти Барселони у 4-му турі групового раунду ЛЧ. Цього разу "гірники" прийматимуть іспанців у Німеччині.