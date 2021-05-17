Барселона сенсаційно програла Сельті та попрощалася з надіями на титул у Ла Лізі: відео

За тур до фінішу Прімери Барселона припинила боротьбу за перше місце в чемпіонаті Іспанії. Каталонці несподівано поступилися Сельті (1:2).

Барселона – Сельта 1:2

Голи: Мессі, 28 – Санті Міна, 38, 89

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В середині першого тайму рахунок у матчі відкрив Мессі. Але перевага каталонців протримався всього десять хвилин. Повернув рівновагу Санті Міна.

Після перерви господарі тиснули на суперника, проте ніяк не могли вразити його ворота. Підвів "синьо-гранатових" Лангле, отримавши другу жовту. А в самій кінцівці Санті Міна оформив дубль і приніс перемогу своїй команді.

Барселона відстала від лідера Атлетіко в турнірній таблиці на сім очок за тур до фінішу. Це позбавляє команду шансів на титул. "Синьо-гранатові" навіть не зможуть поборотися за "срібло" з Реалом, до якого не вистачає п'ять пунктів.

Барселона – Сельта відеоогляд