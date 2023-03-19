Барселона зрівняла рахунок у напруженому Ель Класико: відео важкого голу у ворота Реала

Каталонці пропустили автогол на старті центрального матчу 26 туру Ла Ліги. Втім ще до перерви підопічні Хаві встигли зрівняти рахунок завдяки Серхі Роберто.

В Іспанії проходить вже четверте Ель Класико цього сезону, пише 24 канал. У першому колі Ла Ліги Реал переграв Барселону (2:1), тоді як у Суперкубку та Кубку країни сильнішими були каталонці – 3:1 та 1:0 відповідно.

До теми Уругвайська невдача на "Камп Ноу": Барселона пропустила від Реала через прикрий автогол – відео

Тепер же клуби знову зустрілись на "Камп Ноу" в рамках чемпіонату. Початок гри був за Реалом, який відкрив рахунок на 9 хвилині. Допоміг Рональд Араухо, який зрізав м'яч у свої ворота.

Втім решту першого тайму домінували господарі і таки змогли відновити паритет перед перервою. Після прострілу з флангу момент для удару знайшов Рафінья. Під м'яч кинувся Мілітао, але снаряд відлетів до Серхі Роберто, який і розстріляв ворота Куртуа.

Відео голу Серхі Роберто: