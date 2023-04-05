Бензема знищив Барселону: хет-трик француза вивів Реал у перший за 9 років фінал Кубка Іспанії

Команда Карло Анчелотті взяла реванш у принципового суперника за домашню поразку в першій грі 1/2 фіналу. Героєм зустрічі став Карім Бензема, який забив тричі та віддав асист на Вінісіуса.

Барселона – Реал 0:4

Голи: Вінісіус, 45+1, Бензема, 50, 58 (пен), 81.

В Іспанії визначились фіналісти Кубка країни, пише 24 канал. У першому півфіналі Осасуна переграла Атлетік (1:0 / 1:1) та вийшла всього у другий в своїй історії фінал турніру.

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Її суперником мав стати хтось із грандів – Барселона або Реал. У першій грі на "Сантьяго Бернабеу" мінімальну перемогу здобули каталонці завдяки автоголу Мілітао.

Вдале завершення першого тайму

Тому недивно, що перед матчем-відповіддю на "Камп Ноу" фаворитами були саме підопічні Хаві. Перший тайм пройшов за рівної гри, але прямо перед перервою гості змогли вийти вперед.

Бензема та Вінісіус організували красиву контратаку і бразилець в підсумку пробив тер Штегена. Таким чином, на другий тайм команди виходили вже за рівного загального рахунку.

Схоже, що гол Вінісіуса надихнув Реал і той в перші хвилини після перерви добив суперника по Ель Класіко. На 50 хвилині Бензема подвоїв рахунок. На ударну позицію Каріма вивів Модрич і нападник з лінії карного майданчика поцілив у кут воріт Барселони.

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Перший фінал з 2014 року

А за вісім хвилин мадридці довели рахунок до розгромного. Кессьє збив суперника у власному майданчику і той таки Бензема без проблем реалізував пенальті. Це був по суті нокаут, у Барселони майже не було шансів повернутись у гру.

У свою чергу Бензема встиг ще раз забити, реалізувавши пас Вінісіуса в контратаці. Це вже другий хет-трик поспіль для Каріма. Таким чином, мадридці виходять у перший за дев'ять років фінал Кубка Іспанії. Бій за трофей з Осасуною відбудеться 6 травня в Севільї.

Відеоогляд матчу Барселона – Реал: