Беллінгем похоронив Барселону: Реал вирвав перемогу в "Ель-Класіко" – переможне відео

У суботу, 28 жовтня, було чимало цікавих футбольних поєдинків у топових лігах Європи. Однак велика увага була прикута до 11-го туру іспанської Ла Ліги, у якому Барселона приймала в "Ель-Класіко" Реал.

Барселона – Реал 1:2

Голи: Гюндоган, 6 – Беллінгем, 68, 90+2

Андрій Лунін прогнозовано розпочав іспанське дербі на лаві запасних Реала. Вже на старті поєдинку його прямий конкурент Кепа виймав м'яч із сітки воріт. Гюндоган дограв епізод до кінця, продавивши захисника, який зіграв дуже невдало та легко переграв іспанського голкіпера "вершкових". Барселона вже на 6-й хвилині повела у рахунку, повідомляє 24 Канал.

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Через десять хвилин господарі поля могли подвоювати свою перевагу у рахунку. Лопес перевірив міцність стійки воріт Реала. Чудову нагоду змарнував Фермін.

Барселона більше володіла м'ячем на правах господарки поля, але цей контроль круглого не допоміг їй збільшити свою перевагу над мадридцями, які теж у першому таймі були скупі на результативні удари.

Команди пішли на відпочинок із мінімальним переможним рахунком для "блаугранас".

У другому таймі футболісти Реала вийшли на поле зовсім іншими. Усі добре знають, як вміє перебудовувати мадридський клуб програючи у рахунку, а ще й після підказок Анчелотті.

Однак перша небезпека у другій 45-хвилинці була від господарів поля, коли Мартінес головою пробив у стійку.

Вже у наступній атаці вже центрбек Араухо міг подвоювати перевагу каталонців, якби не неймовірна гра Кепи на лінії воріт. Барселона могла потішитись лише зробленому кутовому.

Далі Хаві та Анчелотті освіжили гру своїми замінами.

Був свій момент і у Канселу, але його удар був заблокований захисником Реала. На цей епізод гості відповіли потужним пострілом Чуамені, якби не гра німецького воротаря Барси тер Штегена.

На 68-й хвилині Реалу таки вдалось зрівняти цифри на табло. Все розпочалось із розіграшу кутового мадридців, який перетворився вже у позиційну атаку. Господарям вдалось вибити м'яч зі штрафного після чергового навісу з флангу. Однак м'яч відлетів прямо у ноги Беллінгему, Джуду вдався якийсь космічний удар, який був не до снаги голкіперу Барселони – 1:1.

До фінального свистка команди створили ще декілька дуже небезпечних моментів, один із яких закінчився голом Реала. І знову Беллінгем стає героєм матчу "вершкових" – 1:2.

Відео голів матчу Барселона – Реал