Левандовський не допоміг: Барселона розписала безгольову нічию з Райо Вальєкано

У суботу, 13 серпня, стартував перший тур чемпіонату Іспанії. Барселона не надто вражаюче розпочала новий сезон, каталонці не зуміли вдома обіграти скромний Райо Вальєкано.

Барселона – Райо Вальєкано 0:0

Барселона до матчу 1-го туру чемпіонату Іспанії встигла зареєструвати всіх новачків, включаючи Роберта Левандовського, однак це каталонцям не допомогло, пише 24 канал.

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Зірковий новачок каталонців був близьким дот ого, щоб відзначитися першим м'ячем у футболці Барселони. На 12-й хвилині матчу Левандовський відправив м'яч під ближню стійку з гострого кута, однак цей гол не зарахували через офсайд у поляка.

Загалом підопічні Хаві завдали 21 удару по воротах, але відзначитися не вдалося.

У компенсований час Барселона залишилася у меншості після вилучення капітана команди Серхіо Бускетса. Крім того, через положення "поза грою" було скасовано і гол Санчеса, який міг принести перемогу гостям.

У наступному турі Барселона 21 серпня зіграє проти Реала Сосьєдад. У свою чергу Райо Вальєкано на виїзді, двома днями раніше, протистоятиме Еспаньйолу.

В інших матчах стартового туру Севілья сенсаційно програла Осасуні, Сельта та Еспаньйол поділили очки, а Вільярреал розгромив Вальядолід.

Відеоогляд матчу