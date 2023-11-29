Можуть переграти будь-якого суперника: тренер Порту гучною заявою спробував залякати Шахтар

Закінчились обидва матчі 5-го туру Ліги чемпіонів у групі "Н". Шахтар мінімально вдома обіграв Антверпен, а Порту на виїзді поступилось Барселоні.

"Гірники" завдяки перемозі Барселони зрівнялись за очками із Порту, яке йде другим у групі "Н". В обох колективів по 9 балів. Тому в останньому 6-му турі групового раунду визначиться, хто з клубів залишитись в Лізі чемпіонів, а хто продовжить свою єврокубкову весну у плей-оф Ліги Європи.

До теми Барселона перемогла Порту та вийшла в плей-оф Ліги чемпіонів, "спростивши" завдання Шахтарю

Консейсау: Ми показали, що можемо перемогти будь-яку команду в Європі

Це вирішиться в очній зустрічі між Порту та Шахтарем, яка відбудеться 13 грудня.

Після поразки від Барселони головний тренер Порту Сержіу Консейсау зробив амбітну заяву щодо виступів та спроможності своєї команди.

Це був матч, у якому моя команда продемонструвала характер, і ми показали, що можемо перемогти будь-яку команду в Європі,

– заявив тренер Порту.

"Ми ростемо. У другому таймі Барселона мала перевагу. Ми намагалися пристосуватися, ризикували, але не були надійними в захисті. В обох матчах проти каталонців у нас були моменти, коли перевершували суперника. Програвати прикро. Все вирішиться в останньому раунді. У нас є амбіції потрапити в 1/8 фіналу. Тепер доведеться зіграти у фіналі кваліфікації", – додав Консейсау.

Нагадаємо, що Барселона достроково вийшла у наступний раунд Ліги чемпіонів. Натомість Антверпен вже попрощався із єврокубками у цьому сезоні, попри ще один тур. Адже підопічні Марка Ван Боммеля не набрали жодного балу.

Шахтар та Порту зустрічались між собою у першому турі групового етапу ЛЧ, де "гірники", на жаль, вдома поступились супернику з Португалії 1:3. Єдиний гол у тій зустрічі за "кротів" забив легіонер Кевін Келсі.